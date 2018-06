Vader en zoon vastgebonden bij gewelddadige woningoverval in Veghel

Kaartver­koop De Blauwe Kei in de lift; extra optreden van cabaretier Henry van Loon

7 juni VEGHEL - Het aantal verkochte kaarten voor theaterseizoen 2018-2019 in Theater De Blauwe Kei is de grens van 15.000 gepasseerd. Dat is tot dusverre vijftien procent meer dan in het jubileumseizoen 2016-2017, het laatste volledige seizoen van het Veghelse theater dat dit jaar verhuisd is van het Stadhuisplein naar de Noordkade.