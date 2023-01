Van der Laan per direct weg bij UDI’19: Cuijkse spits laat contract ontbinden en gokt op terugkeer bij JVC

Scheuren in betonnen pilaren parkeerga­ra­ge Lochten­burg Schijndel

\Bij een inspectie in de parkeergarage Lochtenburg aan de Mieke de Brefstraat in Schijndel zijn sporen van scheurvorming geconstateerd in een aantal betonnen kolommen. Een aantal parkeerplekken is afgezet. Buiten die plekken kan de parkeergarage gewoon gebruikt worden.

