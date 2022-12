Van topman bij ‘prachtbedrijf’ Vanderlande naar vechter voor leefbare planeet

De kogel is eindelijk door de kerk: voormalig pand De Wig in Best maakt plaats voor appartemen­ten

BEST - Het voormalige complex van stichting Educatief Centrum De Wig in Best wordt gesloopt om plaats te maken voor zo’n twintig appartementen. Daarmee is eindelijk de kogel door de kerk wat betreft de toekomst van het pand.

22 december