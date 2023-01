Vanderlande levert vliegveld Frankfurt nieuw systeem om bagage te checken

VEGHEL/FRANKFURT - Vanderlande uit Veghel heeft voor het vliegveld in het Duitse Frankfurt een nieuw systeem geleverd om de handbagage van reizigers sneller en efficiënter te checken. Het systeem is inmiddels al in gebruik genomen. Het systeem is gebouwd in samenwerking tussen Vanderlande en het Duitse vliegveld en is het eerste wereldwijd dat op deze wijze werkt.