Vanderlande ontwikkelt nieuw systeem voor verwerking van bagage reizigers op Schiphol

ANALYSE Ruud van Nistel­rooij moet wel erg veel klappen opvangen bij PSV, waar de leiding niet kan wegduiken

De kritiek op PSV moet niet alleen afstralen op trainer Ruud van Nistelrooij, die momenteel wel erg veel op zijn dak krijgt in Eindhoven. Met name de clubleiding, die schatplichtig is aan de coach, treft blaam bij niet gerealiseerde ambities en sportief verval.

8:20