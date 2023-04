Veel meer klachten. En daarom krijgt wijk ’t Ven in Veghel meetpunt om herrie van vliegbasis Volkel te meten

Baasje slingert toegetakel­de eend de vijver in na aanval van zijn honden in hertenpark Reek

REEK - Nadat zijn honden een eend aanvielen in het hertenpark in Reek, gooide het baasje de gewonde watervogel over een hekje de vijver in. Omstanders zagen dit gebeuren en belden geschokt de dierenambulance op.