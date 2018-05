Veelzijdig spel van Sam en Floris wint Rooise scholenstrijd

Meierij­stad breekt het hoofd over het inzamelen van oud papier

9:40 VEGHEL - Tientallen mensen van organisaties en verenigingen uit de gemeente Meierijstad die oud papier inzamelen hebben dinsdagavond in het gemeentehuis in Veghel met elkaar gebrainstormd over de toekomst. De opbrengsten en de manier van inzamelen verschillen sterk in Meierijstad; het gemeentebestuur hoopt daar meer lijn in te kunnen gaan aanbrengen. Het bestuur geeft zich daar anderhalf jaar de tijd voor.