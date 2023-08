Veghel, Eerde en Rooi herdenken bevrijdingsoperatie Market Garden op weg naar 80ste verjaardag in 2024

Meneer Frits wordt M, foyer in Muziekge­bouw Eindhoven krijgt de naam van Frits Philips

EINDHOVEN - Na een metamorfose is restaurant Meneer Frits in het Muziekgebouw Eindhoven veranderd in een modern open podium en omgedoopt tot M. Frits Philips is niet vergeten. Een foyer in het Muziekgebouw krijgt zijn naam.