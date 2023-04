Veghel kan zwembroek al klaarleggen, in elk geval voor binnenbad

UPDATE Nepverple­ger JBZ hoeft niet terug de cel in en krijgt geen dwangver­ple­ging

DEN BOSCH - Stoïcijns verliet Leroy S. vrijdagmiddag de rechtszaal in Den Bosch. Daar hoorde de nepverpleger in het Bossche Jeroen Bosch Ziekenhuis van de rechter dat hij niet terug de cel in hoeft. En hij krijgt ook geen dwangverpleging. ,,Hier zijn we heel blij mee.”