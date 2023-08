Veghel redt zich in eerste brugloze week

indebuurt.nl Mysterie: wat is dit voor zwarte toren met tuin aan de Kastanje­laan?

Op het terrein aan de Kastanjelaan staat een zwart bouwwerk, daarnaast een tuintje met allerlei planten en verschillende voorwerpen en materialen zoals een deel van een pvc-buis. Weet jij wat voor terrein dit is? Dit is het terrein van ‘The New Block’, zo staat op het bijbehorende gebouw. Wat voor organisatie is dit?