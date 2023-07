Villa Rozenburg vertroetelt eerste bewoners: ‘Het is hun huis en wij zijn te gast voor de zorg’

SCHIJNDEL – De bouwvakkers in Villa Rozenburg hebben plaatsgemaakt voor de eerste vijf bewoners. De nieuwe zorgvilla in Schijndel draait nog niet op volle toeren. Pas volgend jaar is de officiële opening. In het voormalige kantoor is plaats voor 22 mensen met dementie of alzheimer.