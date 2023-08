Vince van Geffen (21) wereldkampioen Stratego, in voetsporen vader: ‘Goede opstelling heilig’

Festival­week­end in Eindhoven: ‘Kijk je uit met je witte schoenen?’

EINDHOVEN/BEST – Een koufront met bijbehorende regenbuien leek vrijdagnacht en zaterdagochtend even roet in het eten te gooien. Maar zaterdagmiddag, bij de start van de festivals Lakedance op Aquabest, Reggae Sundance bij de Karpendonkse Plas en NOX on the Beach Festival op de Landsard brak de zon mondjesmaat door.