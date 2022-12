Voedselbank Veghel verhuist en neemt niet langer het halve buurthuis in beslag

VEGHEL - De Voedselbank in Veghel, waar mensen uit Veghel en de gemeente Maashorst gebruik van maken, verhuist naar de Lage Landstraat 6a in Veghel. In dit bedrijfspand vindt de Voedselbank een permanent onderkomen. Uden krijgt binnenkort een afgiftepunt.

Het college van B. en W. heeft deze week ingestemd met de verhuizing. De Voedselbank was sinds 2014 gevestigd in het wijkgebouw D’n Blok aan Nicodemuspad in Veghel en nam daar een groot deel van het wijkgebouw in beslag. ,,Ik ben blij met deze nieuwe locatie, die qua bereikbaarheid, efficiency en uitbreidingsmogelijkheden ruim voldoet. Daarmee komt de zo gewenste ruimte vrij in wijkgebouw D’n Blok voor de Stichting Oranjewijk Veghel, die activiteiten organiseert voor de Oranjewijk", zegt wethouder Rik Compagne. ,,En de Voedselbankl kan hier onder de juiste omstandigheden in een rustig gelegen omgeving hulp bieden aan een groeiende groep deelnemers.”

Dankbaar

,,We hebben best even moeten zoeken voor een goede locatie. De Voedselbank en de stichting Oranjewijk hebben heel actief met ons meegedacht en daar ben ik hen dankbaar voor. Voor de inwoners en vrijwilligers is het belangrijk dat de huisvesting op orde is. Dat is nu gelukt", zegt wethouder Menno Roozendaal, die bij de Voedselbank betrokken is vanuit zijn portefeuille Werk en Inkomen.

Het streven is om uiterlijk 1 april 2023 operationeel te zijn in de nieuwe locatie. In Uden wordt gewerkt aan een uitgiftepunt voor de inwoners van Maashorst, zodat die niet steeds naar Veghel moeten, maar de voedselpakketten worden nog wel op de locatie i Veghel samengesteld.