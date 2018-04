Vreemdelingen in vrachtwagen Veghel blijken Bengaalse asielzoekers

Politie treft vier illegale vreemdelingen aan in geparkeerde vrachtwagen Veghel

13 april VEGHEL - De politie heeft vrijdagmiddag in Veghel vier illegale vreemdelingen aangehouden. De vier hadden had zich verstopt in een vrachtwagen die geparkeerd stond op een parkeerterrein aan de Taylorweg op bedrijventerrein De Dubbelen.