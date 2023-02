Vroeger zat Nick zeven dagen per week tussen de varkens, nu organiseert hij boot- en fietstochten

Trap-in Uden kiest vijftien goede doelen voor fietstocht 2023

UDEN - Vijftien kleinschalige projecten in diverse ontwikkelingslanden kunnen in 2023 rekenen op steun van de Trap-in, de jaarlijkse fietstocht in Uden voor het goede doel. Zoals elk jaar is die op tweede pinksterdag, dit jaar 29 mei.