Waarom niet álle drugspanden in Sint-Michielsgestel na een vondst op slot gaan

Update + video Vijf aanhoudin­gen bij Paviljoen Peerkesbos in Liempde in onderzoek naar syntheti­sche drugs

BOXTEL - Vijf mensen zijn donderdagochtend aangehouden bij Paviljoen Peerkesbos in Liempde in een lopend onderzoek naar synthetische drugs. De vijf zijn gearresteerd bij het restaurant langs de A2 in Liempde.