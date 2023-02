Wandelen door het groene Dommeldal met wandelvereniging OLAT uit Olland

De leden van OLAT zetten zich al jaren in voor de wandelsport. Door zelf te wandelen en het wandelen voor anderen mogelijk te maken, zowel recreatief als prestatiegericht. De wandeling van 26 februari die de wandelvereniging uit Olland- één van de kerkdorpen van Sint-Oedenrode- organiseert zal door het schilderachtige en landelijke Dommeldal en de omgeving van Olland voeren.

Het voor velen bekende Ontmoetingscentrum De Loop’r aan de Pastoor Smitsstraat zal dienen als start- en finishlocatie en er is volop keuzemogelijkheid met betrekking tot afstanden en starttijden. Zowel kortere routes als (veel) langere wandelingen kunnen gelopen worden. De afstanden variëren namelijk van tien tot en met zestig kilometer.

Pauzeplekken

Vroege vogels kunnen al vanaf acht uur ‘s morgens van start, de organisatie zit er dan voor klaar. Maar mochten deelnemers later willen starten, dan is er bij iedere afstand ook nog een latere vertrektijd op deze dag mogelijk. Onderweg zijn er uiteraard pauzeplekken, waar de wandelaars een kopje koffie kunnen nuttigen en even uit kunnen puffen.

De pauzeplekken bestaan uit drie wagenrusten en twee caférusten, afhankelijk van de te wandelen afstand. De verzorging op de wagenrusten is bij de prijs inbegrepen. Die van de caférusten niet. Verdwalen wordt heel lastig, want de gehele route is uitgezet met pijlen en daarnaast krijgen deelnemers een volledig uitgestippelde routebeschrijving mee.

Idyllische route

De wandeling leidt de wandelaars door een afwisselend landschap: zoveel mogelijk over onverharde paden en door de omringende natuurgebieden. Het dorpje Olland ligt in het Dommeldal. Een zijbeek, de Ollandse Waterloop, loopt door het dorp en het dorp maakt deel uit van nationaal landschap ‘Het Groene Woud’. Het ligt in een landbouwgebied dat betrekkelijk kleinschalig is, met populierenrijen waar de streek om bekend staat en tussendoor kleine stukjes bos.

Afhankelijk van de te wandelen afstand kom je door de Geelders, Berselaar, Vossenholen, Bodem van Elde, Vier Gemalen, Gemonde, Zegenwerp, Venrode en het bijzondere buurtschapje Kasteren. Onderweg kunnen de wandelaars regelmatig genieten van de meanderende Dommel waar de wandelroute langsloopt. Aan natuurschoon dus bepaald geen gebrek.

Inschrijven

Inschrijven kan op het startbureau vanaf half acht ‘s morgens. Betalen kan contant of met pin, of met een voorinschrijving via https://www.olat.nl/actuele-inschrijvingen. Op deze website is ook een uitgebreide voorbeschouwing van de wandeltocht te vinden.

Het is zelfs mogelijk deze dag vijftig of zestig kilometer te wandelen, maar dat kan alleen met voorinschrijving. Starten voor deze twee laatstgenoemde afstanden kan alleen tussen zes en half acht ‘s morgens. Het startbureau is dan alleen nog niet geopend, vandaar dat een voorinschrijving noodzakelijk is.