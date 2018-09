Werkgevers hameren op extra truckparkings

Wildkamperende vrachtwagenchauffeurs op Veghelse bedrijventerreinen. Truckers die bij gebrek aan parkeervoorzieningen maar op de vluchtstrook van de A67 bivakkeren. Het tekort aan parkeerplaatsen voor vrachtwagens doet zich in Oost-Brabant al jaren voelen. Door de groeiende economie, de open grenzen en het succes van Brainport en Agrifood Capital neemt het probleem alleen maar in omvang toe. En dus moeten er snel extra parkings komen, zo benadrukten werkgeversorganisaties VNO-NCW, Evofenedex en Transport en Logistiek Nederland gisteren nog maar eens. In het gemeentehuis van Meierijstad ondertekenden zij een statement, waarin ze oproepen tot een gezamenlijke aanpak met Rijk, provincies en gemeenten.