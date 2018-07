Wijngaard Sint-Oedenrode kent mooi wijnjaar en vroege oogst

VIDEO Flinke brand in twee-on­der-een-kap-boerderij Olland: beide woningen beschadigd

12:25 OLLAND- In een boerderij aan de Baars in Olland is zaterdagavond rond 19.00 uur brand uitgebroken. De vlammen sloegen uit het rieten dak. Om middernacht was de brandweer nog bezig met het nablussen.