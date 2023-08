‘Wil je presteren, dan heb je normen en waarden nodig’, zo leerde Youssef Laaroussi van zijn trainers bij PSV

Markt Sint-Oedenrode net op tijd spic en span voor de kermis

SINT-OEDENRODE - Het was bikkelen, maar het is gelukt. De herinrichting van de Markt in Sint-Oedenrode is ver genoeg klaar om de geplande kermis doorgang te laten vinden. En dus draait de rups in volle vaart zijn rondjes en gaat de Magic Star hoog de lucht in.