Woonmeij kijkt op van uitspraak Witlox over wijkgebouw Schijndel, 'Een beetje raar ja'

Puinhoop in Veghelse straten door kapot getrapte vuilniszak­ken, jongen moet alles zelf opruimen

7:02 VEGHEL – Een groepje jongeren heeft in de nacht van woensdag op donderdag een spoor van vernieling achtergelaten in meerdere straten in Veghel. De tieners hadden onder meer meerdere vuilniszakken kapot getrapt. De inhoud daarvan lag verspreid over de wijk.