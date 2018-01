Zorgen over nieuw etiket Mars Veghel: 'Ongezond product lijkt ineens gezond'

Invallen in Bladel in groot onderzoek naar com­pu­ter­cri­mi­na­li­teit

11 januari BLADEL - Het cybercrimeteam van de politie Oost-Brabant heeft donderdagochtend invallen gedaan op twee adressen in Bladel. Daarbij zijn digitale gegevensdragers in beslag genomen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De invallen vinden hun oorsprong in een internationaal onderzoek naar computercriminaliteit. In verband met dat onderzoek werden eerder op verschillende plekken in Europa al arrestaties verricht.