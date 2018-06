19 cent kun je krijgen per kilometer fietsen

ColumnPloegend als een boer zonder vrouw trapte ik mezelf richting station, ongeveer 2,5 kilometer verwijderd van mijn appartement. Als ik straks terug ploegde, had ik 95 cent verdiend. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) wil dat bedrijven werknemers die met de fiets komen 19 cent per kilometer gaan betalen, onbelast. Ze hoopt daarmee zo’n 200.000 werknemers over te halen de auto thuis te laten en naar het werk te fietsen.