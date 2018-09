5000 mailtjes; het merendeel ongelezen

Die inbox is exemplarisch voor de rest van mijn leven; ik kan niks weggooien. Oude agenda’s, boekenbonnen die verlopen zijn, kaarten van reeds gepasseerde concerten, uit de gratie geraakte armbandjes. Zo'n nutteloos rommelding begint zijn carrière meestal in de fruitschaal en vindt na een periodieke aanval van halfslachtige opruimwoede een meer definitieve bestemming in een laatje, mand of doos in een slaapkamer of op zolder.