57.600 mensen aten een week geen vlees, best weinig

Zorgplicht voor de dijk-das

18 maart Een dijk in het rivierengebied. Er leunt een bouwval tegen de Maasdijk bij Dieden (gemeente Oss). Dit gemeentelijk monument is al jaren onbeheerd en dusdanig vervallen dat het tot een ruïne verworden is. Toch is er bewoning. Ongewenst. De bouwval is gekraakt door een familie das.