Aardig

ColumnPas kreeg ik een lelijk mailtje van een lezer. Dat was naar aanleiding van een stukje dat ik had geschreven. Het was een goed bedoeld stukje zonder scherpe randjes op basis van een gesprekje met een meneer die het ook alleen maar goed bedoelde. Maar in het mailtje werd ik van dommigheid beticht en huichelachtigheid. En het stukje was een lulverhaaltje, aldus de mailschrijver.