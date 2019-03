Ach, meneer Link, ik snap het gewoon niet

Dus toen ik hoorde over zijn vermeende affaire met een medewerkster van de gemeente, keek ik daar van op. En ik vond het stiekem best een smeuïg verhaal, al is dat natuurlijk heel onaardig. Want het is ook een heel pijnlijk en persoonlijk verhaal en we hebben het hier wel over een burgemeester. Dat is toch anders dan pak ‘m beet een Gordon die zelf de roddelbladen belt met ranzige details over zijn liefdesleven omdat dat nu eenmaal hoort bij zijn verdienmodel als BN’er.