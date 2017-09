AfD-leider Alexander Gauland heeft niet helemaal gelijk

OpinieLau Kanen woont in Veldhoven. Hij vindt dat Gaulands uitspraken over Duitse soldaten in de twee wereldoorlogen niet uitsluitend met onbegrip en walging beantwoord moeten worden.

De afgelopen week is ophef ontstaan over uitspraken van AfD-voorman Alexander Gauland. Duitsland heeft volgens hem 'het recht trots te zijn op de prestaties van Duitse soldaten in twee wereldoorlogen'. Zijn toelichting: 'Zoals de Fransen terecht trots zijn op hun keizer, en de Britten op Nelson en Churchill, hebben wij het recht trots te zijn op de prestaties van soldaten in twee wereldoorlogen'.

We kunnen zonder veel kans op vergissing aannemen, dat men twee eeuwen geleden buiten Frankrijk, en zeker in Rusland, allesbehalve trots was op Napoleon, en dat ten aanzien van Nelson buiten Groot-Brittannië waarschijnlijk hetzelfde gold. Met andere woorden: de trots waar Gauland het over heeft, is hoofdzakelijk een nationale, misschien zelfs nationalistische trots, die door buitenlanders veelal niet gedeeld wordt. Maar is die trots daarom ook totaal misplaatst en verfoeilijk?

Barre en boze herinneringen

De 'prestaties' van de Duitse soldaten in de Eerste Wereldoorlog zullen veel thans levenden onbekend zijn, maar aan hun optreden in de Tweede Wereldoorlog hebben veel Europeanen en Amerikanen barre en boze herinneringen. Er zijn tussen 1933 en 1945 door Duitse militairen onmenselijke misdaden gepleegd.

Toch meen ik dat Gaulands uitspraken niet uitsluitend met onbegrip en walging beantwoord moeten worden. Er moet namelijk een onderscheid gemaakt worden tussen twee categorieën soldaten: degenen die oorlogsmisdaden bedacht, bevolen en/of met instemming uitgevoerd hebben en degenen die gewoon op bevel van hogerhand gevochten hebben. De meeste soldaten in de beide wereldoorlogen waren, net als bijvoorbeeld de Nederlandse soldaten die kort na WO II naar Indië gestuurd werden, gewone dienstplichtigen. Jongemannen die niets te kiezen hadden en in de meeste gevallen ook weinig wisten van de politieke achtergronden van het conflict waarin zij terecht kwamen. Kortom, we mogen gewone Duitse, Nederlandse, Franse, Engelse, Amerikaanse en Canadese soldaten niet verantwoordelijk houden voor oorlogsmisdaden noch voor de oorlog zelf; daartoe werd door anderen besloten. De dienstplichtige soldaten werden gestuurd en deden slechts hun plicht, datgene wat de leiders van hun vaderland van hen verwachtten en op straffe van zware sancties van hen eisten.

Er zijn, onder andere in ons land, genoeg feiten bekend van Duitse soldaten die zich tegenover Nederlandse burgers correct en zelfs vriendelijk gedragen hebben. Er zijn ook voorbeelden van Duitse soldaten die Nederlanders het leven gered hebben.