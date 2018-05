Afghanistan: een broeinest van gruwelijk geweld

ColumnEen aantal mensen- en kinderrechtenorganisaties is maandag een campagne begonnen om de uitzetting voorlopig stop te zetten van Afghaanse vluchtelingen met afgewezen asielaanvragen. Dit naar aanleiding van een besluit eind maart van de Raad van State, die oordeelde dat de veiligheidssituatie in Afghanistan weliswaar zorgelijk is, maar niet zo uitzonderlijk slecht dat niemand mag worden teruggestuurd.