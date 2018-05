Afval scheiden moet niet te ingewikkeld zijn

ColumnEerlijk gezegd begrijp ik als containerman de woede van de Bestenaren over het nieuwe afvalscheidingssysteem. Het systeem klinkt omslachtig en ingewikkeld en is blijkbaar niet goed uitgelegd aan de dorpelingen. En als je dan ook nog met gele en rode kaarten gaat strooien als het afval niet volgens de nieuwe regels gescheiden is, dan roep je verzet op, zeker als je bij een rode kaart het afval niet meer meeneemt. Lijkt me trouwens niet goed voor de gezondheid, niet voor het straatbeeld en niet voor het milieu.