Alle beestjes zijn nuttig, behalve de mug

ColumnHet gaat niet goed met de insecten in Nederland. Dat wisten we natuurlijk al lang, maar volgens Natuurmonumenten is de afname dramatisch. Ook minister Schouten van Landbouw denkt dat het mogelijk komt door het gebruik van fosfaten, stikstof en bestrijdingsmiddelen in de landbouw. Joh! Minder bestrijdingsmiddelen dus zegt Natuurmonumenten en GroenLinks wil een debat met de minister.