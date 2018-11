Alleen de borsten waren in beeld

En daarmee is behalve ons belang (we verdienen hier tenslotte een boterham) vooral uw belang en -dat durf ik best te zeggen- het belang van onze democratische samenleving in het geding. Juist nu we met z'n alleen door Jan en alleman zo'n beetje doodgegooid worden met (gratis) nieuws waarvan de herkomst en het waarheidsgehalte vaak twijfelachtig zijn. Juist nu de wereld ingewikkelder is dan ooit. Juist nu lokale besturen meer te zeggen krijgen, maar steeds minder mensen op ze stemmen en over hun schouder meekijken. Afijn, juist nu is het dus belangrijk dat een bedrijf als het onze een toekomst heeft.