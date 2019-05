Als dat monument er moet komen is de treintunnel misschien een gepaste plek

columnMichael Jackson is nog niet vertrokken uit Best, of Henk Krol wil dat er in het dorp een monument voor het homohuwelijk komt. Een monument voor hemzelf zal Krol bedoelen, want hij was daar indertijd als hoofdredacteur van de Gaykrant in Best voorvechter van. Het eerste homohuwelijk mag dan in Amsterdam afgesloten zijn, in Best is er de basis voor gelegd. Daar mogen we best trots op zijn, zegt Krol.