Als de eerste polonaise is ingezet, maakt het allemaal niet meer uit

ColumnPruik op, pruik af. Deze jurk? Of nog een jaartje als opgedirkte flamingo? Ik sta op zolder met jasjes, bloezen, jurken en hoeden en verkeer in een soort van pre-carnavaleske existentiële twijfel over wie ik vier dagen wil zijn. Met carnaval mag weliswaar alles, maar tegelijkertijd is het lijntje tussen ‘lekker gek’ en ‘volledig voor schut’ flinterdun. Ten minste, zo voelt het op dit moment, op een gewone doordeweekse avond voor een niets verhullende spiegel.