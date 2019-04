Als guerrillastrijders sluipen ze door de bosjes

Nou is ‘gender’ niet per se een thema in onze opvoeding. Al staat er in een halfslachtige poging traditionele rolpatronen te doorbreken, wel een speelgoedkeukentje in de huiskamer. Maar hoe ik ook mijn best doe om ze daarin fictieve soep te laten koken, de heren gebruiken de pluchen prei toch vooral als geweer. En ik kan dat dan wel niks vinden, maar verbieden werkt averechts, weet ik inmiddels. Dus leg ik nu tot vervelens toe uit dat oorlog niet leuk is. Dat een vriendje van de kleuter in Nederland woont, omdat het in zijn eigen land te gevaarlijk is vanwege de bommen.



Ik geloof dat de kleuter het wel begrijpt. Maar tegelijkertijd is hij gewoon gek op geweren. Dat zit diep in hem; onze maatschappij en een speelgoedkeukentje veranderen daar vrees ik niets aan.