Als je je eigen belang op nummer één zet

ColumnZe was verveeld geraakt. Hun gesprekken gingen nergens meer over, elke vorm van aantrekkingskracht was verdord en om zijn grappen kon ze al heel lang niet meer lachen. Om heel eerlijk te zijn had ze er niet lang over na hoeven te denken voordat ze hem de echtscheidingspapieren onder de neus duwde.