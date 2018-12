Als kind heb je de neiging de eigen bezittingen te markeren als zijnde van jezelf

COLUMNSoms kun je nieuwsgierig worden naar een naam, die plotseling in je wereld opduikt. Ik kocht pasgeleden een oud stripboek uit 1956, getiteld Alex de onversaagde, dat zich in de Romeinse tijd afspeelt. Een album met harde kaft van een Belgische uitgever, uit een serie die bij ons in die jaren minder in omloop was.