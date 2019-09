Onzin natuurlijk, want als de publieke omroep en Van Nieuwkerk jaren geleden besloten hadden zich aan de wettelijke norm te houden, dan had niemand het er meer over gehad. En dan nu het slachtoffer uithangen, terwijl hij met zijn half miljoen per jaar trouwens allang moet binnen zijn gelopen. Ik kwam Van Nieuwkerk in de jaren tachtig vaker tegen in een Amsterdamse kroeg, toen hij als journalist nog voor Het Parool werkte. Goedlachse en joviale jongen zonder kapsones. Maar sinds het succes van De Wereld Draait Door is hij in zijn eigen belangrijkheid gaan geloven. De tv is het slechtste dat het ego kan overkomen. Voorbeelden te over die avond aan tafel bij Jinek, onze eigen tv-miep ontbrak er nog aan.



Via allerlei kunstmatige constructies vangt Van Nieuwkerk nog steeds een hoop geld, maar dreigt er toch regelmatig mee over te stappen naar de De Mol, waar hij nog meer kan beuren. Maar Van Nieuwkerk weet ook dat de kans groot is dat hij dan een nieuwe Jack Spijkerman wordt, die meteen onder zijn voetstuk terechtkwam toen hij die overstap maakte. Ook Jinek opperde al eens dat ze in de toekomst mogelijk verhuist naar RTL. Gezien haar machtsgevoelige, populistische verleden zou ze er nog thuis horen ook. Mij kan het niet schelen. Als Van Nieuwkerk en Jinek vinden dat ze te weinig krijgen, dan donderen ze maar op naar de commerciëlen, ze ondermijnen toch al hun eigen geloofwaardigheid.



Over geloofwaardigheid en ego gesproken, Yvon Jaspers heeft ook weer een nieuw blik boeren geopend. Ik kan nooit meer naar haar kijken zonder terug te denken aan het ontluisterende gegrien over het onderzoek naar een dubieuze bijverdienste, terwijl de ontredderde familie van de vermoorde Anne Faber tegenover haar zat in het programma van Pauw. Het zegt veel over de tv-wereld.