As kon het niet zijn, vanwege de vorm en de dikte

Net toen ik het glas aan mijn mond wilde zetten, meende ik iets aan de oppervlakte te zien drijven. Vreemd, het was ongeveer een centimeter lang. As van een sigaret kon het niet zijn, vanwege de vorm en de dikte. Ik duwde een vinger in het glas rode wijn, om het eruit te vissen. Het dingetje zat op mijn vinger en ik legde het op een papieren zakdoekje. Toch vreemd, zoals het eruitzag. Ik liep met het zakdoekje terug naar de keuken en pakte een loep. Toen zag ik het: het was een vreemd beestje met twee kleine hoorntjes. Jakkes, het had niks gescheeld of die was in mijn keel verdwenen. Waarschijnlijk zou ik er niks van gemerkt hebben, minder in ieder geval dan het beestje van de rode wijn. Het was dronken de dood tegemoet gegaan.