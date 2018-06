Autoriteit zit 'm niet perse in leeftijd

ColumnTwee mannen met raar haar, het ene een soort van rossig van kleur, het andere zwart, domineerden vorige week het nieuws en bepalen kennelijk in welke staat de wereld verkeert. Ik vind dat enigszins zorgwekkend. Al was het maar omdat de Aziaat met het zwarte haar een jaar of vijf, zes - zelfs het doorgaans alwetende Wikipedia geeft geen uitsluitsel over zijn geboortejaar - jonger is dan ik.