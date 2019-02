Bakkende boeren of lamgegraven mollen

columnOf ik nog naar Wie is de mol had gekeken, vroeg mijn dochter. Doe me een lol, ik kijk nog liever naar een knol of drol, antwoordde ik met een weinig fijnzinnig gevoel voor rijmen. Mijn dochter had het gedoe met terugwerkende kracht bekeken, dus de namen van lui die er nog in zaten en die uitgemold waren zeiden me niets. Maar ik wilde ook niet lullig tegen mijn dochter doen of haar smaak betwisten. Als jij het leuk en spannend vindt dan is het toch goed, zei ik.