Banzai of bonsai, dat is de vraag

PSV-supporter Theo Maassen was met zijn geschifte poppenfilm ook die kant op geweest, waar de film in tegenstelling tot de rest van de wereld volkomen begrepen en gewaardeerd werd. Er komt misschien zelfs een Aziatische versie.



PSV wil via Doan ook proberen de Japanse markt te veroveren, vooral de tv-wereld. Nou, in Maassen en zijn pop hebben ze alvast prima ambassadeurs. De club deed eerder zaken in Mexico via Guti en Chucky, al heeft de eerste vorig seizoen zo weinig gespeeld dat hij nu de weg op het veld kwijt lijkt en is de tweede naar Napels gevlogen, om daar O Sole Mio te zingen. Maar of PSV in Japan zo’n impact gaat krijgen als sushi hier valt te betwijfelen. Onze dochter is er gek op, maar mij kan sushi minder dan matig bekoren. Misschien heb ik te veel zeewier in mijn leven gezien. Daarom at ik een poosje geleden tot afgrijzen van onze dochter bij een familiebijeenkomst in een sushi-restaurant het kindermenu, dat wil zeggen patat, waar ik in mijn leven nog nooit genoeg van gezien heb.