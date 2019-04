Beelden op je netvlies

Het jongetje was drie jaar. Hij droeg een rood T-shirt, een korte blauwe broek en donkerblauwe schoenen. Hij had donker haar. De knul lag voorover, met zijn gezicht half in het zand. Links en rechts zie je kleine golfjes. Het jongetje was aangespoeld op het strand van Bodrum, een Turkse badplaats in het zuidwesten van Turkije.