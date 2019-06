Begaan zijn met anderen in Turkije uitgelegd als terrorisme

columnVerschrikkelijk, dat zo'n man als Murat Memis in Turkije gevangen is gezet en verdacht wordt van terrorisme. De Eindhovense SP-fractievoorzitter was met zijn gezin op vakantie in Turkije. Het bewijst weer eens hoe diep Turkije gezonken is onder Erdogan.