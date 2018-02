Best én Boxtel de beste keuze voor toekomst van Oirschot

OPINIEDe auteur van onderstaand opinieartikel is Frits Speetjens, hij is oud-burgemeester van Oirschot.

Nuenen naar Eindhoven... welke opties zijn er voor Oirschot? Ervoor kiezen om voor eeuwig zelfstandig te blijven? Dat is een te vaag en daarmee doodlopend uitgangspunt. Je wint er geen enkele strijd mee, het heeft geen inhoud.

Kiezen voor echte zelfstandigheid, maar dan als kleine, tevreden, mooie en welvarende gemeente met minder ambities en taken dan 'grote' gemeenten is alleen reëel als de Gemeentewet wordt gewijzigd. Zodat er, zeg maar, een mogelijkheid komt om te kiezen voor het zelfstandig blijven als B-gemeente óf het opgaan in een grote A-gemeente.

Bij mijn pleidooien voor deze keuzemogelijkheid, die ik al meer dan 25 jaar aanhang, voel ik me gesteund door onze commissaris van de koning, prof. dr. Wim van de Donk - zie diens toespraak in Sint-Oedenrode waarin hij deze nieuwe wettelijke keuzemogelijkheid bepleit (ED 12 mei 2012).

Kempenfusie

Een andere optie is een (sterke?) Kempenfusie. Gelet op het gebleken gebrek aan geloof en vertrouwen van de gemeenten in elkaar lijkt me dit op niks uit te lopen.

Nog een mogelijkheid: de ambtsketen van Oirschot hangen om de schouders van burgemeester John Jorritsma van Eindhoven? Nee, dat gaat 'm niet worden. Dat zou een eerloze nederlaag betekenen voor Oirschot. Zeker als het daar zelf voor zou kiezen. Oirschot zou dit nooit meer te boven komen...

Samengaan met Best? Als volledig zelfstandig blijven niet haalbaar is, is dit een heel goede, gezonde keuze. Deze twee gemeenten hebben veel gemeenschappelijks, met name hun eeuwenlange geschiedenis.

BOB

Nog beter is een keuze voor de BOB, Best-Oirschot-Boxtel. Je kunt deze BOB-gemeente ook de gemeente Groenewoud noemen: het hart van het gelijknamige natuur-park-landschap. Met (bijna) 80.000 inwoners wordt het dan een parel in Oost-Brabant.