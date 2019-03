Beste Lezer - 1 dag een vrouw aan het roer is onverholen seksisme

ColumnWat begon als een leuk idee (dacht ik) eindigde haast in een loopgravenoorlog op de redactie. Nou, wellicht een tikje zwaar aangezet, maar ik heb uw aandacht. Vrijdag was het Internationale Vrouwendag. Zou het geen leuk idee zijn om op alle nieuwsredacties van verschillende kranten vrouwen het heft in handen te geven, was de vraag van enkele dames in het overkoepelende bedrijf.