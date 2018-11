Beste Lezer: Aan tafel

Goed of fout? Daar gaat het niet meer om, dit is de werkelijkheid. Feit is dat we het zo ver nooit hadden mogen laten komen en nu het zo ver is, kunnen we er niet meer omheen. Een deel van u, beste lezers, én ook van mensen die geen krant meer lezen menen dat dat wel kan. Moet zelfs. De pers moet het kinderfeest beschermen door geen olie op het vuur te gooien, geen podium te bieden aan rapalje. Maar dat doet ze wel, wordt haar verweten en daardoor wekt de pers de indruk er garen bij te spinnen.