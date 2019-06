Beste Lezer: Filmpjes

De pen is niet meer ons enige wapen, we filmen het nieuws ook. De dagbladjournalistiek, die het leven van alledag volgt en in historisch en toekomstperspectief plaatst, moet zich aanpassen aan het tempo en de vluchtigheid van dat leven. De ramp van vandaag is volgende week oud nieuws. Steeds meer mensen willen het nieuws ook consumeren op het moment dat het hen schikt, waar ze dan ook zijn, liefst in bewegend beeld en als het even kan gratis of niet te duur.