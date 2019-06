Beste lezer: gepruts of topsport?

Column“Gaan we nou echt na elke wedstrijd een foto op de voorpagina zetten?” Een van onze eindredacteuren had het al gehad met de Leeuwinnen toen het toernooi amper was begonnen. Inderdaad, na de eerste wedstrijd van onze voetbalvrouwen op het WK in Frankrijk kozen we voor een foto op de voorpagina, en dat hebben we tot nu toe volgehouden.