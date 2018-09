Beste lezer: terugschakelen naar Jos B. leek ons wat potsierlijk

In de rubriek ‘Beste lezer’ gaan leidinggevende redacteuren in op ontwikkelingen bij het ED of in de journalistiek in het algemeen. Reacties: j.vdoetelaar@ed.nl

Een lezer mailde mij hierover. Hij had het gevoel dat sensatiezucht hier boven de journalistieke ethiek ging. En wees mij vervolgens op het gebruik, zowel in Nederland als in andere landen, om verdachten te beschermen. Om met het laatste te beginnen: in Nederland is de pers vrij terughoudend als het gaat om het noemen van de namen van verdachten. In België gaat de pers daar bijvoorbeeld al veel makkelijker mee om.

Doorslag

Toen Jos Brech eenmaal gearresteerd was, hadden we kunnen terugschakelen naar Jos B. Dat leek ons wat potsierlijk. De naam was inmiddels breed bekendgemaakt, langs alle mogelijke kanalen. De eerder genoemde lezer sloeg aan op de voorpagina van afgelopen maandag. En eerlijk is eerlijk: ook intern is stevig gediscussieerd of dat goed was, zo’n grote foto van een man die inmiddels weer gewoon verdachte is. En hoewel voor de foto hetzelfde geldt als de naam, namelijk: breed bekend, moet ik zeggen dat het best wat terughoudender had gekund.